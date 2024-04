La preparo in un baleno - è ottima a pranzo e a cen - ha solo 200 Kcal ed è buonissima!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 22 aprile 2024) Frittata d’avena e formaggio: la mangio ae a cena. Una frittata fuori dal comune ma elementare da fare è la frittata d’avena. Questa frittata è fatta con i fiocchi d’avena ed è una leccornia sana che posso mangiare in qualsiasi momento della giornata. È molto sottile e il suo gusto è irresistibile per chiunque l’assaggia. Come già detto il procedimento da seguire è molto facile ma per rendere tutto ancora più semplice è disponibile anche la videoricetta alla fine della pagina. Con il sapore del formaggio sarà una vera sfiziosità. Frittata d’avena e formaggio: ingredienti e preparazione. Realizzare questa frittata sottile e saporita è davvero un procedimento semplice. I passaggi da seguire sono tutti intuitivi infatti l’impasto è pronto dopo5 minuti. Piacerà anche ai più scettici. Come ingredienti bisogna utilizzare: 160 ml di latte ...