"La peggiore partita da quando sono qui"

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il giro di centinaia di Vespa lungo la pista di atletica prima del match per chiudere la memorabile Vespa World Days, la targa consegnata a Giacomo Benedetti per le 150 presenze in granata e i premi durante l’intervallo alla squadra del Futsal Pontedera promossa in Serie A2 di calcio a cinque. Un pomeriggio di festa che il Pontedera non ha saputo completare sul campo. In sala stampa l’allenatore Massimiliano Canzi è amareggiato come non mai e ci va giù durissimo: "Abbiamo perso delle partite 5-0 ed ero molto meno arrabbiato. Il pareggio di oggi invece è indefinibile, contro una squadra che era già retrocessa e che è venuta solo per provare a fare risultato. Non so neppure come definirla questa gara, che è stata una delusione profonda: sicuramente la peggiordaqui a Pontedera. Credo che si possa perdere, ma sempre ...