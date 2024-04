La pacchista debutta? Ha le mani pesanti la ragazza - e la moglie non la prende bene Sconcerto ad Affari tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Ha le, la". Luciano, concorrente dida Ancona, in rappresentanza dalle Marche, ha appena chiamato il suo primo pacco. E mai scelta fu tanto sciagurata. Accompagnato dallaMichela, l'appassionato di ciclismo decide di dare una chance allache l'ha sostituito comenel quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. "Tutto nuovo da qua, eh. E' un angolo diverso", sorride il concorrente guardando i suoi ex colleghi. Quindi sceglie secco: "Subito il 9, Lazio". La, come detto, è al debutto. Scavicchia con un po' di emozione e poi la "tragica" scoperta: dentro ci sono i 300mila euro, il bersaglio grosso va in fumo a tempo di record. Beatrice da Roma, la ...