La nostra terra si respira in ogni pezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ponsacco (Pisa) La toscanità come elemento distintivo e di orgoglio, ma anche come lasciapassare per affascinare e conquistare il mondo. E’ questo che accomuna i racconti delle tante aziende toscane al Salone del Mobile di Milano. E se molte di loro spesso sono state spinte a delocalizzarsi, nessuna ha accettato, convinte che la loro origine sia un vantaggio competitivo.Una tra tutte, la più iconica, Edra, fondata nel 1987 a Perignano (Pisa) e diventata sinonimo assoluto di lusso nel settore divani e imbottiti, ma anche tavoli e accessori. «La Toscana e il tema del Rinascimento sino in tutti i nostri pezzi – racconta Monica Mazzei, vicepresidente dell’azienda – e quando ci hanno offerto di portare Edra fuori dalla regione per abbracciare i ‘distretti del mobile’, abbiamo detto di no perché il nostro cuore è qui dove arte, panorami, artigianalità, storia e ...