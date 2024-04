La meravigliosa cascata nascosta nel Lazio | per ammirarla dovrai attraversare un ponte tibetano

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ladel Picchio si trova a Nepi, in provincia di Viterbo. Caratterizzata da un percorso da fare di circa un’ora, è un luogo suggestivo dove la bellezza della natura e la tranquillità rendono tutto ancora più magico.del Picchio: il percorso Il percorso per raggiungere ladel Picchio è abbastanza lungo e di media difficoltà tanto che è sconsigliato alle famiglie con i bambini. Si parte dal paese di Nepi per poi seguire le indicazioni per il “Percorso Belvedere” e poi per “I Cavoni” e per il “Percorso Ecologico”. In alcuni ponti vi sono delle corde utili adil torrente e dei tratti sono fangosi e scivolosi. Per questo motivo si consiglia di usare delle scarpe consone al tipo di passeggiata. Cosa vedere a Nepi Una volta giunti alladel Picchio ...