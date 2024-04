(Di lunedì 22 aprile 2024) BMR86 VIRTUS76 BMRREGGIO: Soncini ne, Alberione 26, Dias 19, Caroli 8, Paparella, Pedrazzi 5, Defant 12, Martelli ne, Amadio 9, Lusetti 7, Maramotti ne. All. Baroni. VIRTUS: Murati 8, Curione 9, Poluzzi 7, Sabattani 7, Folli 14, Cattani 13, Lorenzini, Iattoni 13, Zambon 5, Ronchi ne, Martini 2, Galvani ne. All. Dalpozzo. Arbitri: Vaccarella e Pezzoli di Bologna. Parziali: 22-25, 37-36, 66-62. Terza vittoria consecutiva per la Bmr(10), che supera al PalaBigi la Virtus(6) e aggancia la vetta della poule playoff di Serie C, chiudendo di fatto i giochi per l’accesso alle semifinali. Gara spesso in equilibrio, decisa da due triple nel finale di Defant che danno ...

Panettiere "I farmaci come la triptorelina da soli non bastano, i ragazzini vanno prima di tutto ascoltati più che medicalizzati, l’approccio clinico alla disforia di genere non può pertanto ...

Non insegnerà più Medicina legale per l’Università di Malta il prof essore Cristoforo Pomara, già docente ordinario dell’Università di Catania, diffidato dal l’ateneo maltese dopo le polemiche per il ...

In Sicilia parte lo screening contro l'epatite C - "Parte oggi un'innovativa campagna di prevenzione contro l'Epatite C che sarà totalmente gratuita per l'utente e permetterà notevoli risparmi al sistema sanitario regionale. (ANSA) ...ansa

Più di 600 anestesisti a Torino per congresso Ace di Siaarti per l’emergenza - Il responsabile scientifico: "Una sessione dedicata a interazione Medicina urgenza e di prossimità" ...adnkronos

La Medicina non è amara per la Bmr Basket 2000 - La BMR Basket 2000 vince contro la Virtus Medicina, conquistando la terza vittoria consecutiva e la vetta della poule playoff di Serie C. MVP Alberione e triple decisive di Defant chiudono i giochi pe ...ilrestodelcarlino