La letteratura è vita

(Di lunedì 22 aprile 2024) Con uno sguardo mi ha resa più bella,?e io questa bellezza l’ho fatta mia.?Felice, ho inghiottito una stella. Ad alcuni piace la poesia, Wislawa Szymborska ,sul serio. Dà luce all’esistenza, indagando sulle cose in modo tale da permetterci di “guadagnare tempo”. Mi spiego. Per quanto longevi possiamo essere, per quante esperienze possiamo fare, tanto ci sfuggirà e tanto non capiremo e tanto ci farà dannare perché, alla fine, saremo sempre un po’ schiavi della nostra prospettiva che può solo umilmente chiedere un oltre grazie a un altro. Un altro essere umano che con il suo divino abbia visto una porzione in più che può essere, infine, anche nostra. Come quando leggi una poesia della Szymborska e si aprono nel quotidiano finestre prima murate o quando indugi su una pagina del Manzoni e comprendi le dinamiche della società in cui abiti o quando Dante ti ...