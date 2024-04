La gravidanza uccide 500 donne al giorno | metà delle morti materne prevenibili

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 22 aprile 2024) Secondo il rapporto mondiale Vite interconnesse, intrecci di speranza: porre fine alle disuguaglianze nella salute e nei diritti sessuali e riproduttivi, pubblicato dal Fondo dell’Onu per la popolazione (Unfpa) e presentato in collaborazione con Aidos, quasi 21 madri muoiono ogni ora e quasi 500 ognia causa di complicazioni legate allao al parto. Massimo Diana, rappresentante dell’Unfpa, sottolinea che oltre ladi tutte leavvengono in aree colpite dalla guerra. La situazione in Yemen è particolarmente drammatica, con un tasso di mortalità materna stimato in 164 decessi ogni 100.000 nati vivi. Il rapporto, aggiornato fino all’autunno 2023, ritrae solo parzialmente l’impatto dei conflitti in corso. Non tiene conto dei recenti ...