La frecciata di Taylor Swift a Fernando Alonso… e la risposta di lui con due reel espliciti

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 22 aprile 2024)è tornata con il suo nuovo album The Tortured Poets Department, in cui c’è un pezzo che fa riferimento, in una particolare line, al flirt avuto tra la cantante e il pilota di Formula 1Alonso. La canzone è Imgonnagetyouback, in particolare la line che recita “piccole chiacchiere, grande amore, comportarsi come se non mi interessasse quello che hai fatto, io sono un’Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso, poi sei scappato a nasconderti”, canta, che pare confermi, con questa line, il flirt avuto con il campioneAlonso, che è legato alla casa automobilistica Aston Martin dal 2023. La Aston Martin ha replicato alla provocazione diproprio come aveva fatto ironicamente anche la Renault dopo la ...