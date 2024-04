La F1 potrebbe presto accogliere un nuovo GP in Asia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dopo la tappa cinese di Shanghai, il CEO Stefano Domenicali farà visita in due paesi per discutere l’ingresso di unGP nel calendario di F1 Tutti vogliono ospitare una gara di F1 dato l’enorme prestigio e audience che sta travolgendo il Circus. Il calendario, negli anni, si è sempre più riempito di gare tanto da far arrivare il numero a 24 come mai era successo nella storia della F1. Ma si sa, la F1 è anche business e lo sa bene anche il CEO ex Lamborghini Stefano Domenicali che dopo la fine del weekend cinese è rimasto inal fine di discutere con gli organizzatori di due paesi in particolare. Stiamo parlando della Corea del Sud e della Thailandia. Non sarà facile per le autorità thailandesi superare la concorrenza degli altri paesi interessati come la Corea, dove dal 2010 al 2013 si è corso al Korea International Circuit che ha visto il ...