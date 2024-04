La cucina italiana è la migliore del mondo E non siamo noi a dirlo

È il momento della carbonara . E lo sa anche Maccio Capatonda , attore e regista abruzzese, che per il ritorno dei suoi noti “trailer” di film (che non usciranno mai) al programma GiallappaShow in ...

Il libro di Alberto Grandi e Daniela Soffiati affronta uno dei temi intoccabili del made in Italy: il primato del Belpaese a tavola. L’emigrazione e il mix di sapori come momento fondativo di ...

Le star della cucina illuminano Aromatica - Diano Marina. L’undicesima edizione di Aromatica (Diano Marina, 3-4-5 maggio) si appresta a celebrare le meraviglie del basilico, delle erbe aromatiche e dei prodotti tipici liguri. Quest’anno, ...riviera24

Cene in “Controluce”: special dinner con 28 Pastai per celebrare l’eccellenza made in Italy - Tre cene evento per conoscere sotto nuove prospettive ed interpretare tre grandi eccellenze del made in Italy: l’olio evo, la pasta e il vino. Dopo il ...romadailynews