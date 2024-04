La crisi climatica ci sta rendendo tutti più poveri - ma continuiamo a far finta di nulla

(Di lunedì 22 aprile 2024) Convincere il singolo individuo a cambiare le proprie abitudini è complesso, figuriamoci le multinazionali e i governi. Siamo al tempo stesso vittime e carnefici di un sistema economico, produttivo e culturale incompatibile con il collasso ambientale e climatico che stiamo affrontando. Eppure, quando l’argomento di discussione è la transizione ecologica-energetica, una fetta consistente del tessuto politico e imprenditoriale preme su una narrazione che evidenzia solo i costi dell’azione e non quelli dell’inazione.parlano dei dolori dovuti alla riconversione di interi settori, dall’automotive all’edilizia, ma nessuno si sofferma sull’inflazionee l’impatto del caldo sull’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli, sulla sanità in affanno a causa delle ondate di calore, sui danni economici delle alluvioni. È l’identica visione miope su ...

“Clima pace lavoro”: dietro a questo striscione sono partiti in Corteo circa un migliaio attivisti ambientalisti, che hanno aderito alla manifestazione dei fridays For future a Torino . Con gli ...

Turismo: dai bungalow alle case sugli alberi, il boom del glamping - Volete sfruttare al meglio i grandi spazi aperti durante le vostre vacanze estive ma non sapete da dove cominciare Ecco come prenotare un viaggio glam in campeggio in Europa ...it.euronews

AP Photo/LaPresse (ph. Emilio Morenatti) - I danni economici del riscaldamento globale hanno già superato (di sei volte) i costi della transizione verde: è il dato su cui insistere di più anche a livello comunicativo, perché – che ci piaccia o ...linkiesta

Cosa dice l’ultimo rapporto sullo stato del clima in Europa Che la crisi climatica è già qui - Copernicus e Omm partono da alcuni assunti. Il primo, il più evidente, è che il 2023 è stato “ l’anno più caldo o il secondo più caldo mai registrato, a seconda del set di dati utilizzato”. Con ...lifegate