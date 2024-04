La città raccoglie l’eredità di Ezio | Un maestro di rispetto e lealtà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) La Buraghese è stata la sua seconda casa per più di quarant’anni. E ora il Comune gli assegna la Benemerenza civica alla memoria, l’Ambrogino d’oro di Burago.Motta, direttore generale della società, vivaio di campioncini per la Serie A, è scomparso a novembre lasciando un vuoto incolmabile, così - a pochi mesi di distanza - il sindaco Angelo Mandelli e l’intero borgo consegnano il riconoscimento alla moglie Maria Grazia e ai figli Alessio e Alberto (nella foto). "È stato un punto di riferimento per intere generazioni di giovanissimi calciatori – ricorda il primo cittadino di Burago –, ha insegnato a tutti ile la. Una lne prsa che andava ben oltre il campo da gioco". Ieri, in Municipio, la cerimonia. Accanto alla famiglia, il presidente della Buraghese, Giuliano ...