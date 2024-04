La ceramica antibatterica di Italcer alla conquista degli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) UN 2023 in moderata flessione (-8% ma rispetto a un settore che ha lasciato sul terreno in media il 20%) su un anno record quale fu il 2022, con un fatturato di gruppo che ha sfiorato i 350 milioni; e per il 2024 si prevede una crescitaordini tra il 4 e il 5% e nuove acquisizioni entro la fine dell’anno. Il gruppo, società benefit, è tra i leader italiani nelle pavimentazioni e rivestimenti indi alta gamma, oltre che nell’arredo bagno di lusso e si colloca tra i primi dieci nel cluster internazionale del comparto grazie ad una crescita per linee esterne che in 6 anni ha visto completare 9 acquisizioni tra Italia ed estero. Fondato e guidato da Graziano Verdi (nella foto sopra a sinistra) - e controllato dal Fondo di Investimento Mindful Capital Partners oltre che dallo stesso Verdi – il gruppo ...