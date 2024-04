La celebre Passeggiata di Viareggio | un affascinante palcoscenico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ladi, conosciuta anche come Viale Giosuè Carducci, è uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti di tutta la Versilia. Questa lunga via pedonale si estende per oltre 2 km, e dal 26 al 29 aprile, ladisi trasformerà in un vero e propriodi gusto grazie al Versilia Food Expo. Durante l’evento, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire le eccellenze culinarie del territorio, partecipare a talk e degustazioni e godersi l'aria di mare e un po’ di sole anche nei mesi primaverili. Camminare lungo laè un’esperienza da non perdere. Non c’è niente di meglio che godersi l’aria di mare e un po’ di sole e, durante l’estate invece, è luogo ideale per chi cerca un po’ di fresco specialmente al tramonto. Come suggerisce il ...