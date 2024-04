La carezza della rete per un amico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Non ha alzato la mano verso la curva, l’ha alzata verso il cielo. Come se con quel gesto potesse raggiungere l’che non c’è più. Scavalcando, per una volta, i tifosi o forse raggiungendoli davvero, stavolta dritto al cuore. È la piccola-grande storia che si disegna sul campo del Perugia. Nel pieno di una classica da far tremare le vene nei polsi, il derbissimo con la cugina poco amata. Lazzarini riceve il pallone e in barba al numero 17 sulle spalle, che per qualcuno non porta bene, ha gonfiato la. Un bel destro, poi l’esultanza e la dedica a Mattia. Mattia Giani, scomparso per un malore in campo pochi giorni fa. Unperduto, unritrovato nel momento del gol. Insieme all’anima di un pallone.