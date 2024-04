La bella addormentata Europa che pensa ai conti ma snobba la difesa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Quando qualcuno si azzarda a dire che l’Unione europea non funziona è subito costretto a incassare critiche feroci, e gratuite, di anti-europeismo, come see Ue coincidessero. Magari fosse così, lo vorremmo tutti. E invece tra l’idea che avevano in mente i padri fondatori e il vorace e immenso baraccone burocratico di Bruxelles corre la stessa differenza che c’è fra giorno e notte. Se poi quel qualcuno fa un passo in più e osa aggiungere che l’Unione europea sa solo “far di conto”, e neppure tanto bene, adottando una visione della realtà e una strategia di tipo puramente ragionieristico, si aprono le cateratte dell’indignazione. Per quanto riguarda il nostro Paese, secondo alcuni è sufficiente cedere parte della nostra sovranità. Compiuta tale mossa i problemi si risolverebbero come d’incanto e, finalmente, potremmo avviarci verso quel futuro luminoso ...