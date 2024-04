La affogo nel laghetto l’amore mio | il messaggio spedito all’amico prima di essere accoltellato dalla fidanzata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Stanno emergendo nuovi elementi in merito all’omicidio di Mattia Caruso, ucciso, secondo gli inquirenti,compagna Valentina Boscaro con una coltellata al cuore la notte tra il 25 e il 26 settembre 2022 ad Abano Terme (Padova). Il 30 maggio Boscaro sarà davanti ai giudici della Corte d’Assise d’Appello per tentare una nuova difesa, sostenuta dai legali Alberto Berardi e Renzo Fogliata. I due avvocati hanno prodotto un ricorso, molto dettagliato, di una ottantina di pagine, dove sono stati riportati i messaggi Whatsapp, dal tono intimidatorio, spediti da Caruso all’imputata e ad altri contatti, e una decina di scatti dove la giovane presenta lividi ed ematomi su tutto il corpo. In particolare in unvocale inviato a un amico, secondo quanto riportato da Il Gazzettino, Caruso la sera del delitto parla delle sue intenzioni violente: ...