La 34enne affronta ogni giorno un allenamento intensissimo - che solo in pochi riuscirebbero a fare

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tour infiniti, concerti di oltre tre ore, canti e balli ininterrotti con il sorriso rilassato. Ci deve essere, per forza, un segreto dietro al quale Taylor Swift riesce a tenere la sua tabella di marcia intensissima, che fa mancare il fiatoa sentirne il parlare. Taylor Swift regina del rossetto rosso X Una workout routine non per tutti Lui si chiama Kirk Myers, fondatore della palestra Dogpound con un ...