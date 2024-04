Kharkiv - Russia colpisce torre della tv – Video

La torre della televisione di Kharkiv, in Ucraina, è stata abbattuta in un attacco aereo russo - Lunedì il governatore della regione ucraina di Kharkiv Oleh Syniehubov ha confermato che la torre della televisione della città, un’imponente struttura di metallo alta 240 metri, è stata abbattuta da ...ilpost

Moment giant TV tower collapses in cloud of smoke during Russian bombing raid on Ukraine's second biggest city Kharkiv - Video footage and photographs posted on social media showed the top of the tower snapping off and grey smoke billowing from the structure moments after the strike.dailymail.co.uk

Synehubov reports digital TV signal interruption in Kharkiv region after enemy attack on infrastructure - Russian occupation forces inflicted a strike on the television infrastructure in Kharkiv on Monday, Head of Kharkiv Regional Military Administration Oleh Synehubov has said.en.interfax.ua