Kevin Costner - da Gli intoccabili a Un mondo perfetto | i migliori film

(Di lunedì 22 aprile 2024) In attesa di vedere Horizon: An American Saga, ripercorriamo la carriera diattraverso i suoida non perdere. La notizia che il nuovodi, Horizon: An American Saga, che lo vede ancora nelle vesti di attore e regista, sarà presentato fuori concorso al Festival di Cannes**, è stata accolta con grande gioia da pubblico. Segno che, nonostante una carriera fatta di alti e bassi, l'attore americano è ancora molto, molto amato. Horizon: An American Saga è un western, ed è il primo capitolo di una saga di quattrochesogna di realizzare da ormai 35 anni. La saga racconta la conquista dell'America Occidentale, cioè i 15 anni di espansione e colonizzazione dell'America …

Kevin Costner presenterà la prima parte di Horizon : An American Saga in anteprima mondiale fuori concorso al Festival di Cannes di quest’anno. Dopo l’annuncio della proiezione fuori concorso di ...

