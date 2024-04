Kenya e Italia collaborano nel campo della formazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’Ambasciatore d’in, Roberto Natali, ha incontrato a Nairobi il ministro dell’Istruzione keniano, Ezekiel Machogu che era assistito dalle viceministre con delega all’altae ricerca, Beatrice Muganda Inyangala e all’Istruzione etecnica, Esther Thaura Muoria, per confrontarsi su aspetti e tematiche nell’ambitocollaborazione tra i due Paesi e dei rapporti bilaterali in diversi settori legati alla. Con il ministro Machogu, in particolare, Natali ha discussopossibilità di una maggiore presenzalinguana nelle scuole e nelle università del paese africano e di aumentare la cooperazione interuniversitaria e gli scambi internazionali di studenti e docenti. Nel corso ...

