Kendji Girac | il vincitore di The Voice ferito da un colpo di pistola al petto VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 I fan sono sconvolti. In apprensione per il loro beniamino,. Il cantante esploso in Francia dopo la vittoria nel talent Thenel 2014 è stato raggiunto alda undi. Il 27enne, vittima dell’aggressione la notte scorsa a Biscarosse, nella regione della Nuova Aquitania nel sudovest della Francia, è in gravi condizioni, ma, secondo quel che è stato ridai medici dell’ospedale di Bordeaux, non sarebbe in pericolo di vita. Il giornalista di Tf1 Raphaël Maillochon è stato uno dei primi a raccontare quanto accaduto su X. Toujours hospitalisé, le pronostic vital de l’artiste n’est plus engagé. ???#BonjourLaMatinaleTF1 https://t.co/SV8FIgihGt— Raphaël MAILLOCHON (@Raph journalist) April ...