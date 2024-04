Kate Middleton - è dai gesti di William che si scopre qualcosa | Abbiamo capito come sta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) “sta”, il messaggio ‘segreto’ disulle condizioni di salute della moglie. È l’uomo che, dopo un periodo di inattività per seguire e supportare la, decide di rifarsi vedere in pubblico e lanciare così degli indizi sulle reali condizioni della principessa del Galles. La donna infatti, qualche settimana fa, ha annunciato di avere un tumore e di essersi sottoposta a chemioterapia.ha fatto sapere che “dopo l’operazione i test hanno rilevato la presenza di un cancro” e che era nelle prime fasi del trattamento. >> “Carlo li ha mandati in crisi”. Il retroscena su: “Molta ansia per questa situazione” Da quel momento, da quel terribile video che ha sconvolto mezzo mondo, la principessa e la sua famiglia si sono stretti ...