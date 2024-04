Kate Middleton - come sta | William lancia messaggi segreti sulle sue condizioni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 22 aprile 2024)sta realmente? Non si hanno più notizie della principessa britannica da quando la donna aveva condiviso un video nel quale annunciava alla Nazione e a tutto il mondo di avere il cancro. Poi,avrebbe trascorso le vacanze di Pasqua cone i figli. Ancora non si parla di un ritorno agli impegni pubblici della principessa ma secondo l’esperto della Royal Family, Richard Fitzs,starebbendo deia proposito delledi salute di. In che senso? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Bevi il caffè?”: Fai attenzione, cosa devi sapere Leggi anche: Spaventoso incidente tra pullman di studenti e due auto in ...