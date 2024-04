Juventus - un club di Premier League su Huijsen | pronta l’offerta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Undisarebbea presentare un’offerta allaper il giovane difensore Dean, oggi in prestito alla Roma. Nonostante manchino ancora oltre due mesi all’apertura della finestra estiva di calciomercato, le indiscrezioni in merito continuano a susseguirsi. Nelle scorse ore, una che arriva direttamente dall’Inghilterra, riguarderebbe la. UnQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Juventus ha pubblicato una nota sul propri o sito ufficiale in risposta alle ultime novità nella querelle con Cristiano Ronaldo e il suo stipendio: “ Juventus Football club S.p.A. con riferimento ...

Cristiano Ronaldo conquista un'altra vittoria. Questa volta, CR7 ha vinto a metà l'arbitrato da 19,5 milioni contro la Juventus sugli arretrati non versati per la cosiddetta "seconda manovra ...

Roberto Afeltra , noto avvocato, si è espresso in merito al Caso che riguarda Cristiano Ronaldo e la Juventus

Vlahovic cuore tenero: il gesto del bomber della Juventus - La Juventus, tramite Instagram, ha condiviso il video che ritrae Dusan Vlahovic prima della gara contro il Cagliari che accarezza il bambino che lo ha accompagnato in campo a pochi istanti dal calcio.tuttojuve

Vazquez illumina a Madrid ma il futuro è incerto: 'Non so se rimarrò'. La Juventus è sul giocatore - La permanenza a Madrid resta quindi in dubbio, anche se le ultime prestazioni potrebbero spingere il club spagnolo ad accelerare i dialoghi ... E tra le squadre maggiormente interessate c'è la ...ilbianconero

COPPA ITALIA | Lazio-Juventus, i numeri contro i bianconeri - Il 23 aprile 2024, la Lazio ospiterà la Juventus alle 21:00 per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, partendo da un 2-0 dell'andata per la Juventus con gol di Chiesa e Vlahovic. Storicamente, nei ...laziopress