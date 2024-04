Johnny Depp contro i film degli studios | La gente non ne può più della spazzatura

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 aprile 2024), libero da vincoli contrattuali, spara a zerodache hanno annoiato il pubblico per viascarsa qualità e originalità. Ora che è libero da contratti vincolanti,dice la sua sulla proliferazione deiche hanno saturato il mercato con opere di scarsa qualità, annoiando il pubblico. "Per la maggior parteanni ho vagato senza meta parlando con le persone, vogliono tutti la stessa cosa", ha dettoin una nuova intervista per Metro. "Non vogliono essere nutriti con. Sono felici quando sperimentano qualcosa di nuovo o diverso. Ecco perché ho sempre pensato che, come ...