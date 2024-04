Johnny Depp contro i film ad alto budget | Il pubblico non vuole porcherie

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 22 aprile 2024)ha espresso la sua opinione sui recenti e numerosiaddi Hollywood che stanno affollando le sale cinematografiche, dichiarando di essere certo di sapere cosa ilvoglia realmente, ovvero pellicole di qualità. “In generale, per la maggior parte degli anni in cui sono andato in giro senza meta a parlare con le persone, ho capito che vogliono davvero la stessa cosa“, ha dettoin una recente intervista a Metro. “Non vogliono essere nutrite con delle. Sono felici quando sperimentano qualcosa di nuovo o diverso. Ecco perché ho sempre pensato, come attore, che sia una responsabilità“. In realtà,ha familiarità con iad, ...