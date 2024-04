Jim Kerr - un mito come Beckenbauer | i Simple Minds sono ancora imperdibili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il concerto deial Forum di Assago di sabato 20 aprile rimarrà a lungo nella pur epica storia della band scozzese, per diverse ragioni. La prima è che la tappa milanese ha chiuso la tranche primaverile del Global Tour, la più imponente tournée del gruppo fin dal 1985, anno d’oro dei singoli di successo “Don’t You (Forget About Me)” e “Alive and Kicking”. Inoltre, ha spazzato via i dubbi di chi pensava a uno show-revival per un pubblico la cui età avanzaquella dei propri idoli: certo, la scaletta ha prediletto i brani storici rispetto a quelli più recenti, ma sarebbe stato un delitto il contrario, dopo 18 album in studio (più vari live) che hanno segnato la storia della musica a partire dal ’77 e soprattutto nei mitici anni 80. Al contrario degli U2, amici-rivali di quell’epoca incantata, i...