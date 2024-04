Istat - deficit dell’Italia al 7,4% È il più alto in Europa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel 2023 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (-154.124 milioni di euro) è stato pari al -7,4% del Pil, in diminuzione di circa 13,8 miliardi rispetto al 2022, pari a -167.958 milioni di euro (corrispondente al -8,6% del Pil). Rispetto ai conti dello scorso 5 aprile, la nuova versione vede un peggioramento dell’indebitamento netto in rapporto al Pil di 0,2 punti percentuali. Lo ha comunicato l’che ha pubblicato i principali dati della Notifica sull’indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche, riferiti al periodo 2020-2023, trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del protocollo sulla Procedura per i disavanzi eccessivi annesso al trattato di Maastricht. Nel 2023 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stato pari al -7,4% del Pil Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per ...