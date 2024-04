Israele | si dimette il capo dell’intelligence coinvolto nel massacro del 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il generale maggiore Aharon Haliva,dell'intelligence militare israeliana, ha annunciato questa mattina aldi stato maggiore, il generale maggiore Herzi Halevi, le sue dimissioni dall'IDF a seguito del suo coinvolgimento neldel 7. Haliva ha espresso il suo profondo rimorso per l'evento, dichiarando di portare con sé il peso del dolore ogni giorno. "Quel giorno nero che porto con me giorno dopo giorno, notte dopo notte. Porterò per sempre con me il terribile dolore della guerra” scrive Haliva. Pur non assumendosi la responsabilità personale per le proprie azioni, ha richiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale per indagare sull'incidente.