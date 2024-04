Israele - si dimette il capo dei servizi segreti | Non abbiamo rispettato il nostro compito

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 Ha ammesso i propri errori. Si è assunto la responsabilità di quel che avrebbe dovuto scongiurare. Ildeiisraeliani si è dimesso. Aharon Haliva e gli uomini da lui diretti si sono fatti sorprendere dall’attacco di Hamas del 7 ottobre, il più grave subito dadai tempi della Shoah. Una strage che poteva essere evitata e che ha dato il via alla guerra in Medioriente che tiene cil mondo col fiato sospeso. L’esercito israeliano con una nota ha riferito che ildi Stato Maggiore, ringraziandolo per ilo, ha accettato le dimissioni. “Nonil. Da allora mi porto dietro quel giorno nero, giorno e notte. ...