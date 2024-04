"Israele non ha fornito prova dei legami tra i dipendenti dell'Unrwa e i terroristi"

(Adnkronos) – "Stiamo chiedendo in ogni modo possibile a Israele" di non attaccare Rafah , dove si rifugiano "oltre un milione " di civili che verrebbero "massacrati, se ci fosse un attacco. Posso solo ...

Mo: commissione indipendente, 'nessuna prova legami dipendenti Unrwa e Hamas' - Parigi, 22 apr. (Adnkronos) - Israele non è riuscito a fornire prove delle affermazioni secondo cui i lavoratori dell'Unrwa a Gaza hanno legami con organizzazioni terroristiche. Lo scrive il Guardian, ...lagazzettadelmezzogiorno

Di Segni, 25 aprile non è il giorno dei palestinesi - "Non ci faremo dire da nessuno che noi siamo i nuovi fascisti. Abbiamo combattuto per la Liberazione con i nostri partigiani e con la Brigata ebraica, nonostante le persecuzioni e il tradimento nei no ...ansa

Elly Schlein ha cambiato il Pd A me sembra sia stato il partito a cambiare lei - Poco più di un anno fa gli elettori del Pd hanno sfidato la classe dirigente del partito eleggendo Elly Schlein alla segreteria. Sembrava l’inizio di una stagione nuova per il maggior partito di centr ...ilfattoquotidiano