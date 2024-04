Israele aumenterà la pressione su Hamas a Gaza

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l’intenzione di aumentare lasu, anche colpendo il gruppo palestinese con “attacchi dolorosi”. “Faremo ulteriori e dolorosi attacchi a suo carico. Questo accadrà nel prossimo futuro. Nei prossimi giorni aumenteremo lamilitare e politica superché è l’unico modo per garantire il rilascio dei nostri ostaggi e la nostra vittoria”, ha dichiarato in un discorso video alla nazione. Netanyahu ha annunciato l’intenzione di aumentare lasuannunciando “attacchi dolorosi” Netanyahu ha anche promesso di “combattere con tutte le mie forze” contro qualsiasi potenziale sanzione imposta ai reparti militari israeliani. Il sito web statunitense ...

Netanyahu: Israele aumentera' la pressione su Hamas a Gaza: ... battaglione di destra ultraortodosso che Washington sospetta di commettere violazioni dei diritti umani nella Cisgiordania occupata da Israele.

