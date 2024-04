Isolamento degli edifici con lana di roccia | Caratteristiche e vantaggi

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’è un aspetto fondamentale per migliorare l’efficienza energetica e il comfortambienti interni. Uno dei materiali isolanti più utilizzati è ladi, che offre eccellenti proprietà termiche e acustiche.delladiLadiè un materiale isolante prodotto a partire dalla fusione di rocce di origine vulcanica, come il basalto, a temperature elevate. Questo processo crea una fibra fine e resistente, che viene successivamente utilizzata per produrre pannelli o rotoli didi. Grazie alla sua struttura fibrosa, ladioffre un’eccellente ...

Al Primavera Sound 2024 di Barcellona anche star mondiali: da lana Del Rey a PJ Harvey, ecco la lineup - Meno di due mesi al Primavera Sound di Barcellona, il festival indie-rock europeo per antonomasia che torna nel suo formato classico, quello del weekend. Dal 29 maggio al 2 giugno, come sempre, al Par ...

Continua a leggere>>

La direttiva “Case Green” entra in vigore e riporta in Italia l'ipotesi di sconto in fattura - Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva Energy performance of building directive (Epbd), soprannominata “Case Green” per l'efficientamento energetico degli edifici ...

Continua a leggere>>

La Sesto di domani. Uno sviluppo in verticale con due torri faro dell’altezza di 90 metri - Non saranno quelli del comparto Unione Falck gli edifici più alti di Sesto San Giovanni. La torre più alta nascerà poco più in là, al Restellone. L’operatore che sta sviluppando l’area ex Enichem ha i ...

Continua a leggere>>