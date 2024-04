Isola - l' inizio puntata sui generis Luxuria | Accetto le critiche Cos' è accaduto

Sonia Bruganelli parla della sua nuova esperienza a L’Isola dei Famosi in un’intervista a Fanpage.it, le dichiarazioni Sonia Bruganelli è tornata in televisione in qualità di opinionista nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La Bruganelli lunedì 8 aprile ha inaugurato il suo nuovo ruolo in tv in prima serata al fianco della conduttrice Vladimir Luxuria. Sonia è stata intervistata da Fanpage.it dove si è esposta raccontando la sua nuova ... (gossipitalia.news)

Al via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria nei panni di conduttrice, gli opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario e l’inviata in Honduras Elenoire Casalegno. La prima puntata andrà in onda lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 e dovrebbe avere un secondo appuntamento il giovedì, sempre in prima serata. Diciotto i naufraghi che vivranno in Honduras: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde ... (caffeinamagazine)

Mancano poche ore all’inizio dell’Isola dei Famosi 2024. Si tratta di un’edizione tutta nuova, con Vladimir Luxuria nei panni di conduttrice, la coppia inedita di opinionisti composta da Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e produttrice di numerosi format televisivi, e Dario Maltese, giornalista del Tg5 ed esperto di Esteri. Cambio anche fra gli inviati, al posto di Alvin, in Honduras per ben cinque anni, ci sarà Elenoire Casalegno. ... (caffeinamagazine)

Ha dell’incredibile la notizia venuta fuori nelle scorse ore. Infatti, Vladimir Luxuria deve ancora iniziare la sua nuova esperienza come conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024, ma sarebbe già a rischio per il futuro. Un’altra collega sarebbe già pronta a subentrarle, generando grande sgomento nei telespettatori per una situazione che sarebbe quasi unica nel suo genere. Vladimir Luxuria è entusiasta di questa avventura all’Isola dei Famosi, ... (caffeinamagazine)