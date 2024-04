Isola - la produzione spegne il fuoco ai naufraghi a causa del cibo rubato | Matilde Brandi scoppia in lacrime VIDEO

Isola dei Famosi 2024, tensione alle stelle durante la puntata di ieri 18 aprile. Il collegamento si è aperto con una considerazione della conduttrice sul caso Benigno. “Abbiamo deciso di non mostrare le immagini per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile”, ha spiegato. Per poi lasciare intuire quello che è successo. “Questa scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga, ma non si può trascendere. Credo che non mostrare queste ... (caffeinamagazine)

Francesco Benigno ci è andato giù pesante dopo la sua squalifica dall’Isola dei Famosi 2024. Nelle passate ore, infatti, l’attore è stato espulso dalle spiagge honduregne per alcuni comportamenti ritenuti dalla produzione inadeguati. In un primo momento era trapelata la voce secondo la quale si sarebbe trattato di un ritiro spontaneo da parte dell’ex naufrago. Isola dei Famosi, la produzione replica a Francesco Benigno A quanto pare però, alla ... (blogtivvu)

Dopo i video e le gravissime accuse che Francesco Benigno ha rivolto agli autori de L’Isola dei Famosi 2024, la produzione ha deciso di intervenire facendo un annuncio piuttosto duro e ribadendo la sua posizione, ovvero di aver squalificato l’attore per comportamenti contrari al regolamento del gioco. E così ci sono due versioni totalmente diverse su questa intricata e polemica questione, visto che Francesco non intende cambiare idea. Chissà ... (anticipazionitv)

A L’Isola dei Famosi 2024 è scoppiato il caso Francesco Benigno. Ufficialmente, come da comunicato diffuso da Mediaset, l’attore si è ritirato dal gioco ma il diretto interessato ha smentito tutto accusando la rete e la produzione di averlo prelevato con la forza dopo un’accesa lite con Peppe Di Napoli, un altro concorrente del reality show condotto da Vladimir Luxuria. accuse che hanno fatto il giro del web e che hanno spinto Banijay Italia, ... (dilei)