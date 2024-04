Isola dei famosi - Peppe Di Napoli rompe il silenzio su Benigno dopo aver abbandonato

Leggi tutta la notizia su tvzap

News tv. Di il su – L'dei ha dovuto fare i conti con un altro addio, quello di Di, il pescivendolo ssimo su TikTok. «Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia. Grazie. E grazie all'immenso staff di Mediaset Infinity Banijay Italia, un'esperienza che porterò sempre con me», ha dichiarato il concorrente giustificando la sua uscita. Non sono state però le sue uniche parole.