Isola dei Famosi - doppio appuntamento cancellato? Sospesa giovedì

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'deicontinua ad essere in crisi. Per arginarla si è pensato di cambiare conduzione e naufraghi, introducendo persone sconosciute, ma senza alcun successo (almeno fino a ora). Inizialmente prevista con una sola puntata a settimana, la diciottesima edizione del reality show condotta da Vladimir Luxuria è partita sin da subito con unsettimanale, di cui uno registrato nel pomeriggio e mandato in differita in prima serata. Nonostante le aspettative, i dati di ascolto non sono all'altezza delle previsioni. La media provvisoria di 2.470.000 spettatori, corrispondente al 18.1% di share, potrebbe sembrare sufficiente per gli standard di Canale 5, ma riflette comunque un calo significativo in linea anche con le ultime edizioni andate in onda. La première, con 2.602 000.telespettatori, risulta ...