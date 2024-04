Isola dei Famosi 2024 - chi è l’eliminato tra Artu - Kha -y, Maité e Alvina e chi sono i nominati

La quinta puntata de L'Isola dei Famosi di lunedì 22 aprile 2024 si è aperta con il consueto ingresso della conduttrice in studio e con la sua consueta franchezza ha sorpreso i telespettatori facendo una replica in diretta. Con una semplice frase, "Dico grazie anche a voi", Vladimir Luxuria ha stroncato le critiche ricevute da quando è diventata la nuova padrona di casa del reality show in onda su Canale 5. Senza alcuna malizia o cattiveria, ... (tvpertutti)

La conduttrice apre la puntata del 22 aprile facendo riferimento alle critiche nei suoi confronti: "faccio tesoro anche di quelle". Le parole usate da Vladimir Luxuria sono un esempio di umiltà.Continua a leggere (fanpage)

Stasera Maité Yanes è stata eliminata definitivamente da L'Isola dei Famosi. Alvina invece è la preferita: ecco le percentuali L'articolo Isola dei Famosi, Maité Yanes eliminata: le percentuali proviene da Novella 2000. (novella2000)

Isola dei Famosi 2024 (US Mediaset) Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della quinta puntata. La diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.38: Breve anteprima. Anticipazioni quinta puntata di lunedì 22 aprile 2024 In diretta su Canale 5, a ... (davidemaggio)