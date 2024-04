Isola - Bruganelli perde le staffe | Sei pagat - non ti permettere Il video

lite in diretta all'Isola dei Famosi tra Sonia Bruganelli e Pietro Fanelli. Tutto è nato dal furto di un cestino di riso a un cameraman, un gesto che ha gettato ombre sul clima già teso. Nonostante le indagini, nessuno ha confessato il misfatto, alimentando sospetti tra i naufraghi. La reazione di Vladimir Luxuria, che ha replicato alle critiche ricevute, non si è fatta attendere: di fronte al silenzio colpevole, ha annunciato una decisione ... (tvpertutti)

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha preso il via da poche settimane, ma sono già in molti ad essersi fatta un’idea sulla nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Proprio la conduzione di Vladimir, così come l’operato degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese hanno diviso il pubblico in queste prime settimane. Tra chi è rimasto positivamente colpito dai cambiamenti apportati al ... (isaechia)

L'attrice e showgirl romana, Nathalie Caldonazzo, ex naufraga della 12esima edizione de L'Isola dei Famosi, ha parlato del caso Benigno e dell'attuale opinionista Sonia Bruganelli. (comingsoon)

Il giornalista Dario Maltese a Verissimo si è espresso sulla collega opinionista all'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli. (comingsoon)

Il giovane naufrago Pietro Fanelli svela la sua strategia insolita a L'Isola dei Famosi, specificando di non volere regole. (comingsoon)