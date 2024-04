Isola 18 - il gruppo scopre che Sonny Olumati e Rosanna Lodi sono due nuovi naufraghi | le reazioni

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Come mostrato nell’odierno daytime della diciottesima edizione de L’dei Famosi, ihanno scoperto checoncorrenti del reality. A Playa Segreta, dopo aver costruito la zattera,, aiutati da Edoardo Stoppa – inviato dalin missione per conquistare una ricompensa –approdati a Playa Espinada. Nell’accoglierli, ihanno palesato non poche perplessità sull’eccessiva positività deiconcorrenti. Nello specifico, Greta Zuccarello ha ammesso: Ci aspettavamo che arrivassero Edo con Edoardo Franco e Aras Samal (che nel corso della quinta puntata – in onda questa ...