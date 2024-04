Irpef - aumenti tredicesima fino a 80 euro per redditi sotto i 15mila euro | cosa prevede la bozza in cdm

(Di lunedì 22 aprile 2024) Per i lavoratori con redditoè in arrivo nellaun incrementoa 80del bonus già previsto per questi.Lo stabilisce unadel...

Irpef, aumenti tredicesima fino a 80 euro per redditi sotto i 15mila euro: cosa prevede la... - Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella tredicesima un incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi.ilmessaggero

Quali saranno gli aumenti degli stipendi tra gli 800-4mila molto probabili nel 2024 - Con queste nuove aliquote Irpef, chi ha redditi annui tra 28mila euro e 50mila euro annui avrebbe aumenti degli importi mensili, per cui potrebbero aumentare gli stipendi tra 2.150 euro circa ...businessonline

Modello 730 semplificato, è davvero meno complesso Aumentano a 152 le pagine di istruzioni - Il modello 730 non è più lunare ma, segnala la Cgia, conta ancora 152 pagine di istruzioni. Va comunque segnalato che da quest’anno la modalità di presentazione della dichiarazione dovrebbe ...quifinanza