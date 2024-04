Iran | Raisi in Pakistan - colloquio con premier Sharif

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Islamabad, 22 apr. (Adnkronos) - Il presidenteiano Ebrahimè arrivato a Islamabad, in, per una visita ufficiale di tre giorni. Lo ha reso noto il ministero degli Esterio spiegando cheè accompagnato dalla moglie e da una delegazione di alto livello di cui fa parte anche il ministro degli Esteriiano. Il primo incontro ufficiale di alto livello diè stato con il primo ministroo Shehbaz. Come spiega l'agenzia di stampa Irna,è in visita a Islamabad su invito del presidenteo Asif Ali Zardari.visiterà anche Lahore e Karachi e incontrerà la leadership provinciale.