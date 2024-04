Iran | Israele responsabile massacro

Londra, 21 apr. (Adnkronos) - Una foto del Colosseo a Roma sul quale stanno per abbattersi sei missili. Israele avverte così il mondo delle possibili conseguenze se l'Iran non verrà fermato. ...

Israele , Iran , Gaza : la guerra in Medio Oriente. Il direttore del Fattoquotidiano.it e condirettore de Il Fatto Quotidiano, Peter Gomez , ha dialogato con il generale Fabio Mini in una diretta ...

In questi giorni, il mondo assiste con il fiato sospeso alla scontro tra Israele e Iran che, secondo molti, potrebbe portare l’umanità sull’orlo del conflitto atomico. Secondo Pepe Escobar – ...

Il Ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz , ha pubblicato su Instagram, nel giorno del Natale di Roma, una foto del Colosseo su cui stanno per abbattersi sei missili provenienti dall'Iran, ...

Guerra Gaza, si dimette capo intelligence Israele. Auto contro pedoni a Gerusalemme: tre feriti - «Porto con me quella giornata nera da sempre, giorno dopo giorno, notte dopo notte. notte. Porterò per sempre con me il terribile dolore della guerra». E' uno dei passaggi della lettera di dimissioni ...ilmessaggero

“Missili dell’Iran su Roma, sul Colosseo”: l’allarmismo di Israele sull’Europa, contro Teheran - “Missili dell'Iran su Roma, sul Colosseo”: l’allarmismo del ministro degli Esteri di Israele sull’Europa, contro Teheran ...unita

Medioriente, Israele contro sanzioni Usa all'Idf, nuovo raid a Rafah. LIVE - Israele respinge con forza l'ipotesi di sanzioni degli Usa, per "violazioni dei diritti umani" in Cisgiordania, al Battaglione Idf Netzach Yehuda. La polizia ha confermato che c'è stato un attacco ter ...tg24.sky