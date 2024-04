(Di lunedì 22 aprile 2024) Al 'Ready to Hes' primo documento per la gestione della patologia per cui è disponibile un nuovo trattamento "La sindrome ipereosinofila è una malattia caratterizzata dalla presenza di, ossia di un valore di eosinofili", un tipo di globuli bianchi del sistema immunitario, "a livello ematico superiore a 1.500, e da un danno d'organo mediato

Ipereosinofilia complessa, esperte: "Per diagnosi serve team multidisciplinare" - La diagnosi è complessa in quanto" la malattia "ha un interessamento ... pertanto va ricercato in tutti i pazienti con Ipereosinofilia anche in assenza di sintomi. Si tratta quindi di una diagnosi di ...lanuovasardegna