IO CANTO FAMILY | MICHELLE HUNZIKER CONDUCE LO SPIN-OFF DEL TALENT DI CANALE 5

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sono iniziate le registrazioni di Io, lo-off delshow di5 che vedrà alla conduzione non Gerry Scotti ma. La svizzera più nota d’Italia passa dal ruolo di giurata a quella di conduttrice al posto di Scotti che oltre a Striscia lo vedremo anche alla Ruota della Fortuna. In giuria troveremo Albano, Orietta Berti, Claudio Amendola e la new entry Fabio Rovazzi, anticipa Dagospia. Ioè atteso a maggio su5. L'articolo proviene da BUBINO.

Gerry Scotti (US Mediaset) Cambio al timone per Io Canto Generation, pronto a tornare in onda su Canale 5 in primavera con la versione Family . La nuova edizione dello show canterino Mediaset non ...

Fabio Rovazzi (da YouTube) Non sarà soltanto l’inedita conduzione di Michelle Hunziker a contraddistinguere Io Canto Family, spin off del programma per bambini reso celebre da Gerry Scotti che ...

Io CANTO FAMILY: via Scotti e novità in giuria, a Clerici verrà un colpo - Tutto sul cast di Io CANTO FAMILY: fuori Gerry Scotti e novità in giuria. Si attende la reazione di Antonella Clerici ...gossipetv

Fabio Rovazzi new entry in giuria a Io CANTO FAMILY. Confermati Al Bano, Berti e Amendola - Non sarà soltanto l’inedita conduzione di Michelle Hunziker a contraddistinguere Io CANTO FAMILY, spin off del programma per bambini reso celebre da Gerry Scotti che tanto ricorda nelle caratteristich ...davidemaggio

A voice so sweet, it has its own dessert - When Toowoomba-raised soprano Jessica Pratt isn’t raising the roof on international opera stages she’s inspiring chefs like Maggie Beer.brisbanetimes.au