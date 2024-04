INTERVISTA ESCLUSIVA – Rebeca Andrade | Ginnastica opportunità di vita Voglio essere un esempio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Credo che il mio ruolo possa fare da riferimento non solo nel mio paese, ma in tutto il mondo. Riceviamo tanto affetto da molte persone ovunque si vada. Io sono una persona molto allegra durante le competizioni, credo che il nostro atteggiamento possad’”. La campionessa del mondo diartistica,, è la nuova protagonista di ‘Sport is My Life‘, format di Sportface TV, la OTT di Sportface disponibile gratuitamente sui dispositivi mobili e in tutti gli store digitali. La forte ginnasta brasiliana, iridata in carica, ha dovuto fare i conti con diversi infortuni nella sua carriera, e ha ripercorso nel corso dell’video, disponibile integralmente su Sportface TV, i suoi inizi in Brasile: “Ho iniziato con laquando ...