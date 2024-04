Inter - Zhang celebra il 20esimo Scudetto | Un traguardo a cui solo pochi possono ambire

Lo scudetto della seconda stella vinto nel derby contro il Milan. Il sogno dell’Inter è diventato realtà. La Festa e la gioia nerazzurra da San Siro si riversano per le strade di Milano, dopo che per la prima volta la stracittadina ha assegnato il titolo di campioni d’Italia. centinaia di tifosi Interisti in piazza Duomo con sciarpe, fumogeni e bandiere. Una vera e propria esplosione, accompagnata da canti e fuochi d’artificio. A San Siro, dove ... (ilfattoquotidiano)

Cessione Inter, spunta una clausola che ostacola l’idea di Steven Zhang: dall’altra parte il fondo Oaktree non vuole il controllo del club… Se dal punto di vista sportivo, in casa Inter, c’è un clima di festa per il 20esimo scudetto che si avvicina sempre di più e potrebbe arrivare proprio nel derby contro il Milan di Stefano Pioli, per quanto riguarda la situazione societaria continua ad esserci un grande punto Interrogativo. Negli scorsi ... (dailymilan)

Ordine continua a non accontentarsi di tutte le cose che gli sono state dette sulla situazione economica dell’Inter, ma a combattere una battaglia tutta sua. Da Tutti Convocati, su Radio 24, il giornalista attacca Zhang. CRITICA CONTINUA – Franco Ordine non sembra molto contento in vista di Milan-Inter: «Questo è proprio il derby costruito dal fato per le opposte tifoserie. Obiettivamente, quelli dell’Inter a fatica hanno digerito lo scudetto ... (inter-news)

Il prestito da 400 milioni di euro dal fondo Pimco a Steven Zhang per poter estinguere il precedente debito contratto con Oaktree e per cui... (calciomercato)

Il presidente Zhang è vicino a portare l’Inter alla sua seconda stella, un traguardo che resterà storico. L’Inter pronta a giocare il derby per vincere lo scudetto in casa del Milan. Nel frattempo – Tuttosport – ripercorre gli ultimi giorni vissuti in casa nerazzurra col il nuovo fondo Pimco. AVANTI – Come spiegato anche da Tuttosport, l‘imminente accordo con Pimco permetterà a Zhang di saldare il debito e di restare alla guida dell’Inter. Ma ... (inter-news)