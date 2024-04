Inter - vigilia al Milan da brividi | adesso i tifosi aspettano la risposta!

Milan-Inter - la vigilia non ha eguali : tra solitudine e amore infinito – TS L’Inter vede lo scudetto in casa del Milan. Una vittoria e tutto sarà realtà. Ieri ad Appiano Gentile – scrive Tuttosport – erano in migliaia a supportare i ragazzi di Simone Inzaghi che stanno per ...

Milan-Inter - la vigilia : i rossoneri sognano lo sgambetto - nerazzurri pronti a far festa vigilia di derby per Milan ed Inter che stanno vivendo con animi decisamente opposti la Stracittadina che può valere lo scudetto matematico per i nerazzurri e un vero incubo per i rossoneri

Gullit alla vigilia del derby : “Inter favorito - ma il Milan farà di tutto per non perdere” “Il Milan farà di tutto per non perdere la partita: l’Inter non può festeggiare contro di loro nel derby“. Così Ruud Gullit, intervenuto in occasione dei Laureus Awards a Madrid. L’ex calciatore ...

Pioli si toglie un sassolino alla vigilia di Milan-Inter : “In pochi quest’anno sono stati milanisti” Stefano Pioli ha approfittato della conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato tra Milan e Inter per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con i suoi detrattori: "Non in tanti sono ...

LIVE ? Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter Inzaghi sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Milan-Inter. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 15.00. Premi F5 o aggiorna l’app e la ...